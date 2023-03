Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Maignan fa la differenza, ora il #Milan può sognare in Champions - PianetaMilan : #TottenhamMilan, #Theo: “La parata di #Maignan su #Kane ha fatto la differenza” #ACMilan #milan #SempreMilan - costantinovins : Il #Milan ha un fuoriclasse e si chiama Mike #Maignan. Quando i portieri fanno la differenza… #TOTACM… - Luchoortiz32 : RT @86_longo: La differenza si chiama Mike Maignan - martinaemme_m : RT @86_longo: La differenza si chiama Mike Maignan -

Più passa il tempo e più sembra ripetersi la partita di San Siro, con unasostanziale ... è il Tottenham che non riesce quasi mai a presentarsi con convinzione dalle parti di. Quando ...... altrimenti la maggior qualità degli Spurs potrebbe fare la. Pioli ci crede: "Abbiamo l'... Rispetto a Firenze poi Pioli ritrova Leao e Krunic, così come, di nuovo titolare in ...Ma lain questa Champions è stata fatta all'andata, rossoneri subito in vantaggio e ... E sì che mancava, esattamente come Lloris dall'altra parte. Stasera il rossonero è tornato e ...

Maignan fa la differenza, ora il Milan può sognare in Champions Calciomercato.com

Queste le pagelle di Tottenham-Milan: Maignan 7: la parata su Kane è più decisiva che difficile, anche se il bomber del Tottenham indirizza il colpo di testa bene, ma non angola più di tanto. Decisivo ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...