Madone | in bici contro un’auto | grave un 49enne

(Di giovedì 9 marzo 2023). Sarebbero gravi le condizioni di un ciclista di 49 anni che giovedì mattina, attorno alle 10.30, si è scontrato conmobile lungo via Papa Giovanni XXIII a. L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Bonate Sotto, intervenuti sul posto, ma da una prima ricostruzione pare che l’uomo, in un tratto di strada rettilineo, abbia tamponato l’auto che lo precedeva, per cause ancora in fase di accertamento. Il ciclista, residente a Suisio, a quel punto sarebbe finito rovinosamente a terra: soccorso dal personale medico dell’ambulanza della Croce Bianca di Boltiere, sarebbe rimasto sempre cosciente. Una volta stabilizzato è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.