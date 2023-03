M5s raccoglie voti quando va da solo Schlein piace ai 50enni L' analisi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Strukelj13_6_84 : FDI raccoglie meno voti nelle regioni dove c'è meno voglia di lavorare (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Si… - lucasmaz6 : @fameht Sarai un pirla estremista di centro, cioè di un'area che raccoglie un trionfale 6% dei voti. P.S.: non voto né voterò M5S - laura_ceruti : La carenza di capacità politica, la carenza di politica proprio, ha portato uno spostamento verso le estreme, verso… -

... ' E' comprovato che il Movimentoconsensi quando è solo . La sua base si mobilita se lo percepisce come alternativo e antisistema. Nel momento in cui ilè stato vissuto dai suoi ...... capogruppo- al netto della nostra richiesta come opposizioni di riunirlo e far emergere le ...'no' al disegno di legge sull'autonomia differenziata del ministro Calderoli si allarga e...Tra gli elettori del Pd la Schleinla fiducia del 70 per cento, del 61 per cento dagli elettori di Sinistra/Verdi, del 38 per cento da quelli del, del 9 per cento dal terzo polo, del 5 ...

Sondaggi, M5s raccoglie voti quando va da solo. Schlein piace ai 50enni Affaritaliani.it

Il Partito Democratico allunga sul Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto registrate dai sondaggi Euromedia ...L'analisi di Livio Gigliuto, vicepresidente dell’Istituto Piepoli, sulla distribuzione del consenso nel centrosinistra dopo "l'avvento" di Elly Schlein ...