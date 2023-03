M5S: Nostra mozione rigettata, lavori a via Patroni solo promessa (Di giovedì 9 marzo 2023) Municipio X, Ieva, Di Pillo, Paoletti (M5S): “Nostra mozione rigettata, lavori a via Giovanni Patroni solo una promessa” – “Oggi, in Aula Massimo Di Somma, la maggioranza dei consiglieri ha bocciato la Nostra mozione con cui abbiamo chiesto di asfaltare via Giovanni Patroni e di rimuovere una sbarra che impedisce la sosta dei veicoli. Il Consiglio ha dunque rigettato la Nostra richiesta. “La maggioranza dice no a interventi già finanziati dalla scorsa giunta e già appaltati da questa amministrazione, lavori che apporterebbero immediati benefici ai residenti. Il diniego viene giustificato dal presunto imminente avvio dei lavori, senza dare informazioni sulle tempistiche ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 marzo 2023) Municipio X, Ieva, Di Pillo, Paoletti (M5S): “a via Giovanniuna” – “Oggi, in Aula Massimo Di Somma, la maggioranza dei consiglieri ha bocciato lacon cui abbiamo chiesto di asfaltare via Giovannie di rimuovere una sbarra che impedisce la sosta dei veicoli. Il Consiglio ha dunque rigettato larichiesta. “La maggioranza dice no a interventi già finanziati dalla scorsa giunta e già appaltati da questa amministrazione,che apporterebbero immediati benefici ai residenti. Il diniego viene giustificato dal presunto imminente avvio dei, senza dare informazioni sulle tempistiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giuly0013 : RT @MarioFurore: Ieri sera il Presidente @GiuseppeConteIT è stato qui a #Bruxelles al Parlamento europeo con tutta la nostra delegazione.… - stefano04689398 : @FilippoLicari4 @Marcell41157833 @MariaDomenicaC4 Guardi che in Sicilia, dove Cosa Nostra ha un certo peso, hanno v… - mferrari_54 : RT @claudiocerasa: Elly Schlein non è la nostra cup of tea, ma la leader dei democratici può aiutare ad avere un Pd più forte, un M5s più d… - a70199617 : RT @MarioFurore: Ieri sera il Presidente @GiuseppeConteIT è stato qui a #Bruxelles al Parlamento europeo con tutta la nostra delegazione.… - Agenparl : Municipio X, Ieva, Di Pillo, Paoletti (#M5s): “Nostra mozione rigettata, lavori a via Giovanni P ... -… -