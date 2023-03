L’uomo sul treno – The Commuter: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 9 marzo 2023) L’uomo sul treno – The Commuter: trama, cast e streaming del film Questa sera, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’uomo sul treno – The Commuter, film del 2018 diretto da Jaume Collet-Serra. Il film ha come protagonista Liam Neeson, affiancato da Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern e Jonathan Banks. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Michael MacCauley è un mite pendolare di Tarrytown che tutti i giorni prende il solito treno per recarsi a Manhattan, dove lavora nel campo delle assicurazioni, al quale è passato dopo anni di servizio nella polizia di New York. Un giorno viene licenziato e, sul treno che lo riporta a casa, viene ... Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023)sul– The: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondasul– Thedel 2018 diretto da Jaume Collet-Serra. Ilha come protagonista Liam Neeson, affiancato da Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern e Jonathan Banks. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Michael MacCauley è un mite pendolare di Tarrytown che tutti i giorni prende il solitoper recarsi a Manhattan, dove lavora nel campo delle assicurazioni, al quale è passato dopo anni di servizio nella polizia di New York. Un giorno viene licenziato e, sulche lo riporta a casa, viene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Panitaaaa ?????? l'uomo Derby per eccellenza! Guarda gli highlights del successo sul Toro ?? - Poesiaitalia : Sul blog di @oggisettimanale trovate la stupenda poesia di Baudelaire “L’uomo e il mare” al seguente link ????… - Adropof_Blue : RT @SupportRossi46: “Se un uomo fa successo è un self made man ma se lo fa una donna allora dicono che l’ha data a quello giusto” Lui sem… - mar_lan15 : RT @SupportRossi46: “Se un uomo fa successo è un self made man ma se lo fa una donna allora dicono che l’ha data a quello giusto” Lui sem… - IosonoScala : @Umberto22402909 Se vogliamo metterla sul piano religioso Umberto Posso darti del tu? Al diavolo non viene concesso… -