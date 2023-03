L'uomo senza scarpe che da 20 anni cammina scalzo: ecco perché (Di giovedì 9 marzo 2023) Il fotografo Joseph DeRuvo Jr ha iniziato a camminare sempre e soltanto scalzo dal 2002: ecco cos'è successo e perché non è mai più tornato indietro Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Il fotografo Joseph DeRuvo Jr ha iniziato are sempre e soltantodal 2002:cos'è successo enon è mai più tornato indietro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Un uomo delle istituzioni, tanto più il Ministro dell’Interno, non può fare affermazioni così gravi e disumane senz… - JamesLucasIT : Soprattutto, non mentire a te stesso. L'uomo che dà ascolto alla propria menzogna non riesce più a distinguere la v… - GiovaQuez : Amodeo: 'Crotone dispone di tre rimorchiatori oceanici che possono intervenire anche con mare forza 9 o 10. Potevan… - GregorioBosco : @LGramellini Senza rispetto verso la società, i compagni ed i tifosi. Tanti soldi non fanno un uomo. - GregorioBosco : @capuanogio Senza rispetto verso società, compagni e tifosi. I soldi non fanno un uomo. -