(Di giovedì 9 marzo 2023) Nonostante abbia avuto un buon riscontro economico al botteghino, L'd'è uncon numerosi problemi che non ha avuto il successo sperato e necessario per essere un vero competitor del Marvel Cinematic Universe

La star di L'uomo d'acciaio e interprete del Generale Zod Michael Shannon ha rivelato la sua iniziale confusione nel riprendere il ruolo per il prossimo film del DC Universe The Flash. 'Ero un po' confuso,

L'uomo d'acciaio, tutti i motivi per cui il film è stato un flop ilGiornale.it

Nonostante abbia avuto un buon riscontro economico al botteghino, L'uomo d'acciaio è un film con numerosi problemi che non ha avuto il successo sperato e necessario per essere un vero competitor del M ...Michael Shannon ha confessato di essersi sentito confuso quando gli è stato chiesto di riprendere il ruolo del perfido Generale Zod in The Flash.