L’Unione africana è il nuovo ostacolo di Israele (Di giovedì 9 marzo 2023) I paesi africani guidarono la campagna per il boicottaggio del Sudafrica dell’apartheid. Oggi potrebbero spingere la comunità internazionale a cambiare atteggiamento verso Israele. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 marzo 2023) I paesi africani guidarono la campagna per il boicottaggio del Sudafrica dell’apartheid. Oggi potrebbero spingere la comunità internazionale a cambiare atteggiamento verso. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : L'Italia sostiene convintamente la candidatura dell'Unione Africana @_AfricanUnion a diventare membro permanente de… - PIETROSCARTEZZI : L'#UE ???? dovrebbe prendere spunto dall'#UnioneAfricana ??su #israele & #Palestina - luigielongui1 : L’Unione africana è il nuovo ostacolo di Israele - catherinecornet : RT @JacZan: L’Unione africana è il nuovo ostacolo diplomatico per Israele. I paesi africani guidarono la campagna per il boicottaggio del S… - JacZan : L’Unione africana è il nuovo ostacolo diplomatico per Israele. I paesi africani guidarono la campagna per il boicot… -

L'Unione africana è il nuovo ostacolo di Israele Moussa Faki Mahamat, presidente della commissione dell'Unione africana, ha chiarito che l'accreditamento di Israele come stato osservatore è ancora sospeso.