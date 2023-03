L’ultimo test dell’Inter prima di affrontare il Porto in Champions League (Di giovedì 9 marzo 2023) Calcio italiano: 03/09/2023 alle 20:45 TEC I ‘nerazzurri’ fanno visita al campo dello Spezia, che segna il limite della permanenza con tre punti sulla retrocessione “Sarà una partita difficile contro una squadra che sta lottando per la tranquillità”, ha dichiarato il tecnico Simone Inzaghi. Lui Interseconda classificata in Serie A con due punti di vantaggio sulla lazioterzo, visiterà l’Alberto Picco questo venerdì per affrontare il Spezia, la squadra che in questo momento segna la permanenza con tre punti di vantaggio sulla retrocessione. Dunque, un avversario che rischia la vita in ogni partita e che è diffidato dall’allenatore dei ‘nerazzurri’, Simone Inzaghinonostante non vinca da sette giorni consecutivi. “Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che lotta per la tranquillità. Lo Spezia cambia allenatore e ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) Calcio italiano: 03/09/2023 alle 20:45 TEC I ‘nerazzurri’ fanno visita al campo dello Spezia, che segna il limite della permanenza con tre punti sulla retrocessione “Sarà una partita difficile contro una squadra che sta lottando per la tranquillità”, ha dichiarato il tecnico Simone Inzaghi. Lui Interseconda classificata in Serie A con due punti di vantaggio sulla lazioterzo, visiterà l’Alberto Picco questo venerdì peril Spezia, la squadra che in questo momento segna la permanenza con tre punti di vantaggio sulla retrocessione. Dunque, un avversario che rischia la vita in ogni partita e che è diffidato dall’allenatore dei ‘nerazzurri’, Simone Inzaghinonostante non vinca da sette giorni consecutivi. “Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che lotta per la tranquillità. Lo Spezia cambia allenatore e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uselessfancyboi : Confrontando test fatti a distanza di mesi riscontro trend obbiettivamente condivisibili about me. Sono sicuramente… - ErraniMax : @marrobruno56 Mai un tampone si è fatto,solo test rapidi ??…qui l’ultimo - corsedimoto : PROGRAMMA - La MotoGP in scena a Portimao l'11-12 marzo 2023 per l'ultimo test preseason. Gli orari e il programma… - EpaddockIT : Completato l'ultimo giorno di test della MotoE ?? 2023 a Jerez. Randy Krummenacher ha fatto segnare il miglior cron… - VerdiVeneto : RT @greenMe_it: Questa è la carta igienica più green di tutte, secondo l’ultimo test Altroconsumo -