L'ultimo diktat dei burocrati Ue: vogliono imporci l'utero in affitto (Di giovedì 9 marzo 2023) Tentativo scoperto: gli euroburocrati provano a sdoganare la maternità surrogata aggirando le decisioni politiche del parlamento Ue. La stessa maternità surrogata, ossia l'utero in affitto la cui pratica commerciale è stata definita dall'eurocamera «un fenomeno globale che espone le donne allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani» ma che la direzione generale del personale - una sorta di sindacato interno dello staff del parlamento - tenta di accreditare portando la settimana prossima nella seduta plenaria una bozza di revisione dei congedi parentali per chi è diventato genitore tramite la maternità surrogata, dunque equiparata all'adozione. «Questa decisione si applicherà a tutte le coppie dello stesso sesso o eterosessuali che usano la maternità surrogata per ragioni mediche», si legge negli intendimenti del “sindacato”, «e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Tentativo scoperto: gli europrovano a sdoganare la maternità surrogata aggirando le decisioni politiche del parlamento Ue. La stessa maternità surrogata, ossia l'inla cui pratica commerciale è stata definita dall'eurocamera «un fenomeno globale che espone le donne allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani» ma che la direzione generale del personale - una sorta di sindacato interno dello staff del parlamento - tenta di accreditare portando la settimana prossima nella seduta plenaria una bozza di revisione dei congedi parentali per chi è diventato genitore tramite la maternità surrogata, dunque equiparata all'adozione. «Questa decisione si applicherà a tutte le coppie dello stesso sesso o eterosessuali che usano la maternità surrogata per ragioni mediche», si legge negli intendimenti del “sindacato”, «e il ...

