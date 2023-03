L’ultima notte di Amore, recensione del film con Pierfrancesco Favino (Di giovedì 9 marzo 2023) Il film: L’ultima notte di Amore, 2023. Regia: Andrea Di Stefano. Cast: Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Camilla Semino Favro, Wang Fei. Genere: thriller. Durata: 124 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Berlinale, in lingua originale. Trama: Il poliziotto Franco Amore sta per andare in pensione dopo 35 anni di servizio, ma quella che doveva essere la sua ultima notte si trasforma gradualmente in un incubo. <!







> Romano, classe 1972, il regista Andrea Di Stefano, dopo un primo percorso come attore (alla corte di cineasti come Marco Bellocchio e Dario Argento), si è fatto notare in ambito statunitense dopo essersi trasferito a New York, firmando Escobar nel 2014 e The Informer nel 2018, ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildi, 2023. Regia: Andrea Di Stefano. Cast:, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Camilla Semino Favro, Wang Fei. Genere: thriller. Durata: 124 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Berlinale, in lingua originale. Trama: Il poliziotto Francosta per andare in pensione dopo 35 anni di servizio, ma quella che doveva essere la sua ultimasi trasforma gradualmente in un incubo. Romano, classe 1972, il regista Andrea Di Stefano, dopo un primo percorso come attore (alla corte di cineasti come Marco Bellocchio e Dario Argento), si è fatto notare in ambito statunitense dopo essersi trasferito a New York, firmando Escobar nel 2014 e The Informer nel 2018, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicholasD_Altea : Ieri sera sono stato alla première de L’Ultima Notte Di Amore con un super @pfavino. Non mi succedeva da un po’ che… - Sofia04052020 : RT @DavLucia: Si accende la notte….abbracciando l’ultima luce e rincorrendo il primo buio! Si accende è non ha paura del silenzio … Si acce… - infoitcultura : L'ultima notte di Amore, parla Piefrancesco Favino: 'se ci fosse stato Denzel Washington al mio posto...' - SuttoraM : RT @DavLucia: Si accende la notte….abbracciando l’ultima luce e rincorrendo il primo buio! Si accende è non ha paura del silenzio … Si acce… - AndreClis : RT @DavLucia: Si accende la notte….abbracciando l’ultima luce e rincorrendo il primo buio! Si accende è non ha paura del silenzio … Si acce… -