“L’ultima notte d’Amore” stasera per la rassegna The Space Cinema (Di giovedì 9 marzo 2023) L’appuntamento sul grande schermo è per giovedì 9 marzo con la proiezione nelle sale del circuito dell’ultimo film con Pierfrancesco Favino ROMA – ‘L’ultima notte d’Amore’ è la prima opera Cinematografica del regista Andrea Di Stefano in uscita in tutte le sale del circuito The Space Cinema il prossimo giovedì 9 marzo. L’idea di questo lungometraggio nasce dai racconti di alcuni poliziotti che Di Stefano ha frequentato durante altri progetti: dagli incontri, il regista ha raccolto la loro frustrazione, la sconfitta, il non sentirsi riconosciuti da una burocrazia di Stato che spesso premia i più furbi. L’ultima notte d’Amore è il quattordicesimo titolo del programma ‘Da Non Perdere’: una selezione promossa da The Space ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 marzo 2023) L’appuntamento sul grande schermo è per giovedì 9 marzo con la proiezione nelle sale del circuito dell’ultimo film con Pierfrancesco Favino ROMA – ‘’ è la prima operatografica del regista Andrea Di Stefano in uscita in tutte le sale del circuito Theil prossimo giovedì 9 marzo. L’idea di questo lungometraggio nasce dai racconti di alcuni poliziotti che Di Stefano ha frequentato durante altri progetti: dagli incontri, il regista ha raccolto la loro frustrazione, la sconfitta, il non sentirsi riconosciuti da una burocrazia di Stato che spesso premia i più furbi.è il quattordicesimo titolo del programma ‘Da Non Perdere’: una selezione promossa da The...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Al calar del sole una tempesta invase la città, la donna si pentì dell'accordo fatto e pregò tutta la notte per evi… - massimo_san : RT @i400calci: Gente che muore male e una Milano fotografata come una metropoli americana. Va bene così. #LUltimaNotteDiAmore - Lopinionista : “L’ultima notte d’Amore” stasera per la rassegna The Space Cinema - UCI_Cinemas : RT @UniMoviesBlog: Pierfrancesco Favino sarà ospite all'UCI Orio per promuovere l'uscita in sala di L'ultima notte di Amore #Pierfrancesco… - UniMoviesBlog : Pierfrancesco Favino sarà ospite all'UCI Orio per promuovere l'uscita in sala di L'ultima notte di Amore… -