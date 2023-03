Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

Lukashenko introduce la pena di morte per i condannati per alto tradimento Globalist.it

Alexander Lukashenko ha firmato una legge sull'applicazione della pena di morte a funzionari e militari per alto tradimento. Nello specifico il presidente bielorusso ha firmato ...A court on Friday sentenced Belarus' top human rights advocate and one of the winners of the 2022 Nobel Peace Prize, to 10 years in prison.