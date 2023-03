L’Ue è pronta a stanziare altri due miliardi per armare l’Ucraina (Di giovedì 9 marzo 2023) «Vorrei parlare di pace, ma dobbiamo parlare di munizioni», dice l’Alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione europea Josep Borrell, invocando una «mentalità di guerra» per gli Stati delL’Ue. E alle armi è stata dedicata praticamente tutta la riunione informale dei ministri della Difesa che si è tenuta a Stoccolma. Ai rappresentanti dei ventisette Paesi Borrell ha proposto di impegnare altri due miliardi per sostenere militarmente l’Ucraina, da spendere in due procedure diverse. Le armi presenti e quelle future Come ha spiegato l’Alto rappresentante nella conferenza stampa successiva, il suo piano si divide in tre parti, necessariamente complementari fra loro. La prima non rappresenta una vera e propria novità: si tratta di utilizzare un miliardo di euro dall’European Peace Facility (Epf), lo strumento ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 marzo 2023) «Vorrei parlare di pace, ma dobbiamo parlare di munizioni», dice l’Alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione europea Josep Borrell, invocando una «mentalità di guerra» per gli Stati del. E alle armi è stata dedicata praticamente tutta la riunione informale dei ministri della Difesa che si è tenuta a Stoccolma. Ai rappresentanti dei ventisette Paesi Borrell ha proposto di impegnaredueper sostenere militarmente, da spendere in due procedure diverse. Le armi presenti e quelle future Come ha spiegato l’Alto rappresentante nella conferenza stampa successiva, il suo piano si divide in tre parti, necessariamente complementari fra loro. La prima non rappresenta una vera e propria novità: si tratta di utilizzare un miliardo di euro dall’European Peace Facility (Epf), lo strumento ...

