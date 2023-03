Ludovica Valli, la foto di sua figlia scatena le polemiche: “Inappropriata” (Di giovedì 9 marzo 2023) Ludovica Valli è finita al centro delle polemiche a causa di un video condiviso sul suo profilo di Instagram. Protagonista delle immagini è la figlia dell’ex tronista di Uomini e Donne, Anastasia. La bimba ha solo due anni e senza magliettina prova a simulare la mamma allattando la sua bambola. Tutti i bambini, soprattutto da piccoli, emulano i genitori e questo è successo alla figlia della Valli che l’avrà vista allattare Otto Edoardo il bimbo nato poco più di un mese fa. Ludovica pensava di mostrare un attimo tenero della sua vita personale, invece non ha fatto altro che scatenare un polverone con gli hater che si sono sbizzarriti per attaccarla. Tra i follower c’è stato chi ha parlato di “foto Inappropriata” e chi ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023)è finita al centro dellea causa di un video condiviso sul suo profilo di Instagram. Protagonista delle immagini è ladell’ex tronista di Uomini e Donne, Anastasia. La bimba ha solo due anni e senza magliettina prova a simulare la mamma allattando la sua bambola. Tutti i bambini, soprattutto da piccoli, emulano i genitori e questo è successo alladellache l’avrà vista allattare Otto Edoardo il bimbo nato poco più di un mese fa.pensava di mostrare un attimo tenero della sua vita personale, invece non ha fatto altro chere un polverone con gli hater che si sono sbizzarriti per attaccarla. Tra i follower c’è stato chi ha parlato di “” e chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Ludovica Valli, bufera per un video della figlia: “Come darla in pasto ai pervertiti” leggi su Gloo… - infoitcultura : Ludovica Valli, il video della figlia nuda fa scoppiare il caso: «Come darla in pasto ai pedofili» - livelifeVale : RT @decadenzaera: pensate essere figlia di ludovica valli e ricevere inconsapevolmente quell’esposizione social che paura - livelifeVale : RT @arianagrimmie: ludovica valli deve uscire dai social, esporre la figlia in quel modo con la gente che gira è pericolosissimo, le piatt… - livelifeVale : RT @sheiswonderland: Io piena di Ludovica Valli e tutte le altre influencer che mettono i video dei loro figli sui social in ogni momento d… -