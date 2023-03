Lucia Azzolina sarà mamma per la prima volta: si chiamerà Leonardo (Di giovedì 9 marzo 2023) Lucia Azzolina sarà presto mamma per la prima volta. É stata proprio l’ex Ministra dell’Istruzione, incarico che ha ricoperto nel corso del governo guidato da Giuseppe Conte, a dare l’annuncio su Facebook. Il bimbo sarà un maschio a cui sarà dato il nome di Leonardo, a cui darà il doppio cognome, quello del papà, Giovanni Rinaldi, e il suo. Il post pubblicato è davvero dolcissimo e la vede ritratta insieme al compagno (si intravede la mano), candidato sindaco di Biella alle amministrative per il M5S nel 2019, e al loro cagnolino, Mirtilla. “Mirtilla è arrivata nei nostri cuori a giugno 2022, è una cagnolina affettuosissima ed è un membro a tutti gli effetti della nostra famiglia – ha scritto -. Ad un anno esatto di distanza, se tutto ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 9 marzo 2023)prestoper la. É stata proprio l’ex Ministra dell’Istruzione, incarico che ha ricoperto nel corso del governo guidato da Giuseppe Conte, a dare l’annuncio su Facebook. Il bimboun maschio a cuidato il nome di, a cui darà il doppio cognome, quello del papà, Giovanni Rinaldi, e il suo. Il post pubblicato è davvero dolcissimo e la vede ritratta insieme al compagno (si intravede la mano), candidato sindaco di Biella alle amministrative per il M5S nel 2019, e al loro cagnolino, Mirtilla. “Mirtilla è arrivata nei nostri cuori a giugno 2022, è una cagnolina affettuosissima ed è un membro a tutti gli effetti della nostra famiglia – ha scritto -. Ad un anno esatto di distanza, se tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... omarsivori : L'ex ministra Lucia Azzolina è incinta: l'annuncio social - Alessan98748089 : RT @pirata_21: Bebé in arrivo per Lucia #Azzolina, ex ministra M5s. Al posto del girello avrà un banco a rotelle. - Damianodanny1 : RICORDATE LUCIA AZZOLINA? L’EX MIN ’ISTRUZIONE X MANCANZA DI STUDI GOVERNO CONTE È INCINTA DI MASCHIETTO NASCITA… - FQMagazineit : Lucia Azzolina è incinta, l’annuncio su Facebook e le parole del compagno Giovanni Rinaldi: “Il destino della vita… - giannimacheda : Lucia Azzolina è incinta. Come regalo va bene un porta enfant, alle rotelle ci pensa lei. #azzolina #9marzo -