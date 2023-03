Lucia Azzolina: età, incinta, fidanzato, figlio e biografia dell’ex ministra (Di giovedì 9 marzo 2023) Lucia Azzolina è un’ex politica italiana, nata il 25 agosto 1982 a Siracusa e ha 40 anni di età. Lucia Azzolina età, fidanzato, figlio Lucia Azzolina ha annunciato di essere incinta del suo compagno Giovanni Rinaldi, candidato alle scorse comunali come sindaco di Biella per il Movimento 5 Stelle. La nascita del bebè, un maschietto, è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023)è un’ex politica italiana, nata il 25 agosto 1982 a Siracusa e ha 40 anni di età.età,ha annunciato di esseredel suo compagno Giovanni Rinaldi, candidato alle scorse comunali come sindaco di Biella per il Movimento 5 Stelle. La nascita del bebè, un maschietto, è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Satiraptus : L'ex Ministro dell'istruzione Lucia #Azzolina è incinta. Cosa non farebbe per provare che quella delle sedie con le… - JebusFan : L'ex Ministro dell'istruzione Lucia Azzolina è incinta. Userà uno dei banchi a rotelle come passeggino. - BlogLives : Lucia Azzolina è incinta, l’annuncio su Facebook e le parole del compagno Giovanni Rinaldi: “Il destino della vita… - AniefTorino : Anief su La Repubblica - Il lieto annuncio di Lucia Azzolina, l’ex ministra sceglie i social per parlare del suo pr… - omarsivori : L'ex ministra Lucia Azzolina è incinta: l'annuncio social -