Lucia Azzolina è incinta, l’annuncio su Facebook e le parole del compagno Giovanni Rinaldi: “Il destino della vita disegna un ponte” (Di giovedì 9 marzo 2023) “Mirtilla è arrivata nei nostri cuori a giugno 2022, è una cagnolina affettuosissima ed è un membro a tutti gli effetti della nostra famiglia. Ad un anno esatto di distanza, se tutto andrà bene, arriverà un fratellino umano per Mirtilla”, con queste parole Lucia Azzolina ha annunciato la sua gravidanza e il prossimo arrivo di un bebè. L’ex ministra dell’Istruzione del governo Conte e il compagno Giovanni Rinaldi sono “immensamente felici”, come scritto dalla stessa Azzolina. “Molti lo sanno già – il pancino è ormai evidente- ma ci tenevo a condividere anche con voi questa bella notizia”, si legge ancora nel post. E anche Rinaldi, ex candidato sindaco a Biella per il Movimento 5 Stelle, ha scritto sui social: “Ancora una volta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) “Mirtilla è arrivata nei nostri cuori a giugno 2022, è una cagnolina affettuosissima ed è un membro a tutti gli effettinostra famiglia. Ad un anno esatto di distanza, se tutto andrà bene, arriverà un fratellino umano per Mirtilla”, con questeha annunciato la sua gravidanza e il prossimo arrivo di un bebè. L’ex ministra dell’Istruzione del governo Conte e ilsono “immensamente felici”, come scritto dalla stessa. “Molti lo sanno già – il pancino è ormai evidente- ma ci tenevo a condividere anche con voi questa bella notizia”, si legge ancora nel post. E anche, ex candidato sindaco a Biella per il Movimento 5 Stelle, ha scritto sui social: “Ancora una volta la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannimacheda : Lucia Azzolina è incinta. Come regalo va bene un porta enfant, alle rotelle ci pensa lei. #azzolina #9marzo - CARONTEII : RT @MediasetTgcom24: Lucia Azzolina è incinta, l'ex ministro aspetta il primo figlio da Giovanni Rinaldi #luciazzolina #incinta #giovannir… - AmericoMelfi1 : RT @VirginiaRuxand1: @LaNotiziaTweet A me non piace più Lucia Azzolina perché ha tradito il M5S,ma i banchi a rotelle si usano in tutti i p… - MediasetTgcom24 : Lucia Azzolina è incinta, l'ex ministro aspetta il primo figlio da Giovanni Rinaldi #luciazzolina #incinta… - AsiaSarkis : RT @BrandauerLudwig: LUCIA AZZOLINA,EX MINISTRO DELL.ISTRUZIONE (PER MANCANZA DI STUDI) DEL GOVERNO CONTE ,INCINTA DI UN MASCHIETTO! LA NAS… -