Lucarelli su Giorgia Soleri a Pechino | “Il dolore che la costringeva a letto?”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 9 marzo 2023) A partire da questa sera, giovedì 9 marzo 2023, inizierà la nuova edizione diExpress. Tra i tanti concorrenti in gara ci sarà anche, influencer, scrittrice, famosa per essere la fidanzata di Damiano David, il leader dei Maneskin.è sicuramente nota al pubblico anche perché più e più volte ha parlato della sua vulvodinia e dell’endometriosi. A tal proposito, Selvaggiaha lanciato una vera e propria frecciata sullae la sua partecipazione ad un reality già complicato di per sé. Vediamo che cosa ha detto.Express nonostante le sue patologie: interviene Selvaggiaaveva già raccontato di come ha fatto a gestire le ...