Lozano non preoccupa | ma Spalletti non rischia | contro l’Atalanta spazio a Politano CorSport

"Spalletti rischia di perdere Lozano per la partita di sabato con l'Atalanta". Lo scrive il Corriere dello Sport, commentando lo stop del messicano in allenamento per un risentimento muscolare. Ieri il report dell'allenamento del Napoli ha certificato la diagnosi. Nulla di grave, scrive il quotidiano sportivo, ma probabilmente l'allenatore deciderà di risparmiare Lozano per poterlo utilizzare mercoledì in Champions, contro l'Eintracht. Dunque sabato, al momento, è in pole Politano per una maglia da titolare. "Nulla di preoccupante, ma le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni e con la Champions all'orizzonte, mercoledì il ritorno degli ottavi contro l'Eintracht, è probabile che Lozano non venga ...

