Louis Vuitton sceglie l’Italia: all’Isola Bella la sfilata cruise del marchio francese (Di giovedì 9 marzo 2023) Life&People.it Le meraviglie del nostro Paese continuano ad essere al centro delle scelte dei brand più importanti della moda mondiale. Infatti, la sfilata cruise di Louis Vuitton andrà in scena in Italia, nell’affascinante Isola Bella, gioiello del lago maggiore e luogo dalla significativa rilevanza storica. Fervono dunque i preparativi in vista del fashion show, programmato per volta in il prossimo 24 maggio. Una prima volta assoluta Si tratta a tutti gli effetti di un “debutto” per l’isola lombarda che, per la prima volta nella sua storia, verrà trasformata in una passerella naturale per accogliere le creazioni concettuali e destrutturate di Nicolas Ghesquière. La location, – possedimento della famiglia Borromeo fin dal XV Secolo -, è nota per la maestosa ricchezza del suo palazzo e dei suoi ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 9 marzo 2023) Life&People.it Le meraviglie del nostro Paese continuano ad essere al centro delle scelte dei brand più importanti della moda mondiale. Infatti, ladiandrà in scena in Italia, nell’affascinante Isola, gioiello del lago maggiore e luogo dalla significativa rilevanza storica. Fervono dunque i preparativi in vista del fashion show, programmato per volta in il prossimo 24 maggio. Una prima volta assoluta Si tratta a tutti gli effetti di un “debutto” per l’isola lombarda che, per la prima volta nella sua storia, verrà trasformata in una passerella naturale per accogliere le creazioni concettuali e destrutturate di Nicolas Ghesquière. La location, – possedimento della famiglia Borromeo fin dal XV Secolo -, è nota per la maestosa ricchezza del suo palazzo e dei suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FNW_IT : Louis Vuitton vola in Italia per la sua prossima sfilata cruise - Frank69522073 : RT @lozardituitter: La maison francese Louis Vuitton ha utilizzato i colori dello stemma nazionale della Quinta Repubblica con una bella V… - UbertoGandolfi : RT @News24Piemonte: Louis Vuitton sceglie l'Isola Bella per la collezione 2024 - News24Piemonte : Louis Vuitton sceglie l'Isola Bella per la collezione 2024 - CinefilyTweet : Zendaya, Emma Stone e Ana de Armas allo show di Louis Vuitton a Parigi ?? -