Louis Vuitton salpa per l' Isola Bella Tutte le prossime sfilate Resort in giro per il mondo

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il fashion month ufficiale dedicato alle collezioni Autunno-Inverno 2023/2024 si è chiuso da pochissimo a Parigi. Ma le grandi Maison, daa Chanel, non si fermano di certo con le. Se proprio nel pomeriggio del 9 marzo Versace presenterà la sua collezione per la prossima stagione fredda a Los Angeles, i mesi a venire saranno tutti dedicati ai fashion show itineranti noti con il nome di Cruise – oo Crociera, che dir si voglia. Look più belli AI 23/24 guarda le foto Leggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cityworldmag : Due piani per la vendita e uno spazio per ospitare i progetti speciali della Maison: #LouisVuitton apre a Milano un… - GitanitoDeKiev : RT @Bar__Deportes: Camiseta PSG y bandolera Louis Vuitton, sucnormal asegurado. - Van_Lodewijk : @HSkelsen Chi lo trova ambiguo sbaglia. Non conosce la bandiera francese né/o la storia di Louis Vuitton. Adattare… - NnpsParn : RT @sugatradamus: Louis Vuitton Dior Valentino - alexander66__ : dame un break pa quitarte lo Louis Vuitton -

Terre Borromeo, IsolaBella: la location della sfilata Cruise di. Meraviglie architettoniche, giardini spettacolari, paesaggi mozzafiato. Le sfilate (e non solo) ci hanno abituato molto bene a tutto questo regalando suggestioni in grado di travalicare ...Per il prossimo cruise fashion show diNicolas Ghesquière sceglie l'Italia, per la precisione una perla del Piemonte come l'Isola Bella, incastonata nel Lago Maggiore e mai utilizzata per un evento di questo genere. La ...Per il prossimo cruise fashion show diNicolas Ghesquière sceglie l'Italia, per la precisione una perla del Piemonte come l'Isola Bella, incastonata nel Lago Maggiore. La sfilata è prevista per il 24 maggio, ma prima la ...

L’Ucraina accusa Louis Vuitton: lusso inzuppato di sangue Milano Finanza

L'appuntamento sul Lago Maggiore seguirà quello di fine aprile a Seoul, dove sfilerà per la prima volta la pre-fall. L'Isola borromea non ha mai ospitato un evento di questo tipo.In esclusiva a MFF, la maison ammiraglia del gruppo Lvmh anticipa che porterà per la prima volta uno show nel Paese. Il brand capitanato da ...