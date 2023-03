Lotta all’inquinamento atmosferico | provvedimenti Ue terribilmente costosi e dagli improbabili benefici

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 marzo 2023) di Franco Fronzoni La Ue sta imponendo agli Stati membri due importantissime innovazioni ai fini del miglioramento dell’inquinamento, consistenti nella proibizione dell’uso dei motori a combustione interna nei trasporti terrestri (ma anche navali ed aerei?) e nell’obbligo alla qualificazione ambientale degli immobili.giusti dal punto di vista dell’obbiettivo, pur se– gli uni e gli altri – sia dal punto di vista dei relativi oneri economici, sia per quanto ne deriverà nel sistema industriale dalle obbligate innovazioni e relative produzioni. Oltretutto, in un momento di grande difficoltà mondiale con il conflitto in corso in Ucraina, subito dopo i guai della Pandemia. In effetti, l’abbandono della produzione dei motori a combustione interna va a distruggere, in pochi ...