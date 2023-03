Loretta Goggi torna in prima serata | “Benedetta Primavera” su Rai1 dal 10 marzo per quattro puntate

(Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA – A 30 anni di distanza, da venerdì 10, per 4 appuntamenti,alla guida di un grande show insu Rai 1. ‘vera’, una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, è il titolo di un nuovo attesissimo varietà, un viaggio in cui, conclamata regina del piccolo schermo racconterà la sua storia e quella della televisione italiana. Al suo fianco Luca e Paolo. Già enfant prodige,ha una carriera professionale che ha attraversato lo spettacolo italiano in lungo e in largo. Un’artista dai mille talenti e dai tantiti: è stata, ad esempio, ladonna a ...

torna in prima serata su Rai 1 a trent'anni di distanza, e il programma si chiamerà "Benedetta Primavera". L'articolotorna con "Benedetta primavera" su Rai 1: quando ...Raccontache a metà degli anni '90 meditò di ritirarsi dalle scene . Era a un passo dal farlo quando il mitico Pietro Garinei la chiamò per rimproverarla: 'Tu credi Allora sai che stai facendo ...Ci sono voluti trent'anni, ma finalmentesi è convinta a tornare in tv da protagonista. La rivedremo con il suo show "Benedetta Primavera" , in onda su Rai Uno in prima serata, per quattro venerdì a partire dal 10 marzo. Al ...

“Benedetta primavera”, l’attesa sta per finire, domani 10 marzo, Loretta Goggi torna in tv con il suo nuovo show. Affiancata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Loretta Goggi torna in prima serata su ..."Ho accettato dopo un lungo corteggiamento, perchè il talento va fruttato, non seppellito. Sono tornata a fare l'unica cosa che so fare... forse due uova al tegamino. (ANSA) ...