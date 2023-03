Loretta Goggi | da domani | in prima serata su Rai1 | al timone di “Benedetta Primavera”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Lavera diora èOggi, di Dea Verna, pag. 106 (…) Ora finalmente la conduttrice, cantante e maestra di imitazioni torna con uno show tutto suo,vera, su Rai 1 da venerdì io marzo (per quattro prime serate). Ad affiancarla ci saranno i comici Luca e Paolo. «Lo abbiamo chiamato così perché va in onda invera», ha spiegato la. «E perché Maledettavera, la canzone che ho portato a Sanremo nel 1981, è stata per me una svolta artistica: fino a quel momento avevo cantato solo siglette e nessuno ricordava le mie imitazioni». Nello show,si esibirà come imitatrice, cantante, ballerina, insomma una showgirl totale, come ha sempre fatto nei suoi 63 annidi ...

Ci sono voluti trent'anni, ma finalmentesi è convinta a tornare in tv da protagonista. La rivedremo con il suo show "Benedetta Primavera" , in onda su Rai Uno in prima serata, per quattro venerdì a partire dal 10 marzo. Al ..., le imitazioni a Benedetta Primavera . Già enfant prodige ,ha una carriera professionale che ha attraversato lo spettacolo italiano in lungo e in largo. Un'...Oggiè ai blocchi di partenza per il nuovo show del venerdì sera di Rai1 che la vede protagonista. La Primavera non è più 'maledetta' bensì Benedetta, perché è proprio 'Benedetta ...

'Benedetta primavera', Loretta Goggi torna al varietà. "Il politically correct a volte è ridicolo" la Repubblica

Dopo trent'anni si rimette in gioco con un varietà senza nostalgie autocelebrative. "È uno spettacolo che mi sta addosso ma non mi costringe a parlare del passato”, spiega. Tra gli ospiti della prima ...Loretta Goggi racconta l'atteso ritorno in tv da protagonista dopo 30 anni, alla guida del nuovo show di Rai Uno "Benedetta Primavera" ...