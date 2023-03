Longhi: «Inter, piccolo vantaggio sul Porto. Una cosa da capire» (Di giovedì 9 marzo 2023) In attesa della gara di domani sera contro lo Spezia, in casa Inter si parla già anche della sfida di martedì in Champions League contro il Porto. Il giornalista Bruno Longhi, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha svelato il suo pronostico per la partita. PARTITA DURA – Bruno Longhi non ha sicurezze su quella che sarà la sfida tra Porto e Inter di martedì. In vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il giornalista ha commentato la situazione in questo modo: «Io non sono sicuro al 100% di quello che accadrà, ma di sicuro sarà una partita dura per l’Inter. Il Porto sa giocare bene, poi bisogna vedere come i nerazzurri saranno in grado di controbattere a una squadra sicuramente di valore. Partendo con quell’uno percento di ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) In attesa della gara di domani sera contro lo Spezia, in casasi parla già anche della sfida di martedì in Champions League contro il. Il giornalista Bruno, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha svelato il suo pronostico per la partita. PARTITA DURA – Brunonon ha sicurezze su quella che sarà la sfida tradi martedì. In vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il giornalista ha commentato la situazione in questo modo: «Io non sono sicuro al 100% di quello che accadrà, ma di sicuro sarà una partita dura per l’. Ilsa giocare bene, poi bisogna vedere come i nerazzurri saranno in grado di controbattere a una squadra sicuramente di valore. Partendo con quell’uno percento di ...

