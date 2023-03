L’Olimpia Sport trionfa negli Interregionali Centro Sud, il team di Sabatasso fa incetta di medaglie (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolto a Salerno domenica 5 marzo il campionato interregionale Centro-sud di kendo specialità Chanbara (scherma giapponese con spade ad aria compressa), gara organizzata dalla Federazione Sport ChanbaraItalia; presenti all’evento quasi tutte le società Sportive del Centro-sud Italia. Il Chanbara prevede principalmente sette specialità di gara qualiKion (tecniche fondamentali), Kodachi (spada corta), Chocken Free (spada lunga con una sola mano), Chocken Morote (spada lunga a due mani),Nito (spada lunga e corta contemporaneamente), Tate – Chocken (spada lunga con scudo), Tate-Kodachi (spada corta con scudo). Tutte le specialità sono suddivise in categorie in base all’età ed al grado. Ciascun atleta poteva gareggiare in quattro specialità di combattimento più il Kion. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolto a Salerno domenica 5 marzo il campionato interregionale-sud di kendo specialità Chanbara (scherma giapponese con spade ad aria compressa), gara organizzata dalla FederazioneChanbaraItalia; presenti all’evento quasi tutte le societàive del-sud Italia. Il Chanbara prevede principalmente sette specialità di gara qualiKion (tecniche fondamentali), Kodachi (spada corta), Chocken Free (spada lunga con una sola mano), Chocken Morote (spada lunga a due mani),Nito (spada lunga e corta contemporaneamente), Tate – Chocken (spada lunga con scudo), Tate-Kodachi (spada corta con scudo). Tutte le specialità sono suddivise in categorie in base all’età ed al grado. Ciascun atleta poteva gareggiare in quattro specialità di combattimento più il Kion. ...

