LOL | Chi ride è fuori | arrivano su Prime Video i primi episodi della terza stagione

Dopo lo straordinario successo delle Prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova sorprendente stagione con l'esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all'improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto...

