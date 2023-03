L’obiettivo è frenare la rapina delle risorse ittiche e minerarie (Di giovedì 9 marzo 2023) Il meccanismo creato con il Trattato globale sugli oceani non potrà affrontare direttamente minacce «diffuse» – che richiedono altri interventi, si pensi al cambiamento climatico e ai rifiuti; anche se first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 marzo 2023) Il meccanismo creato con il Trattato globale sugli oceani non potrà affrontare direttamente minacce «diffuse» – che richiedono altri interventi, si pensi al cambiamento climatico e ai rifiuti; anche se first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laboescapes : RT @AmericalatinaAI: Perché una riforma della Polizia Nazionale in #Colombia????? Perché ha fatto uso eccessivo della forza contro manifestan… - AmericalatinaAI : Perché una riforma della Polizia Nazionale in #Colombia????? Perché ha fatto uso eccessivo della forza contro manifes… - UnimondoOrg : #Palestina: #accordi che non reggono e attentati. Frenare l’aumento della #violenza e raggiungere un accordo, in vi… - lavocemaruggio : Nel weekend appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Massafra hanno eseguito un servizio ad 'alto impatto… - CrielesiGiacomo : @LorenzoCast89 Tra varie ragioni, credo che la Schlein sia il cavallo scelto per fare opposizione sugli slogan, con… -