Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Lo studio, insufficienza venosa cronica aumenta rischio cardiovascolare - Adnkronos : L’osservazione delle gambe è fondamentale per diagnosticare la Mvc ma la presenza di vene varicose, edema, cambiame… - ledicoladelsud : Lo studio, insufficienza venosa cronica aumenta rischio cardiovascolare - TV7Benevento : Lo studio, insufficienza venosa cronica aumenta rischio cardiovascolare - - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Long Covid e problemi gastrointestinali. Lo studio: “La malattia moltiplica il rischio”. Dal mal di stomaco all’insuff… -

Sono i risultati delloGutenberg, recentemente pubblicato sull'European Heart Journal, che ha indagato, per la prima volta, in una popolazione generale, la prevalenza dell'venosa ...Per Elena Chiorino, Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo... di cui molti ragazzi lamentano l'assenza o l'". Andrea Lazzara , che in seno all'...Unodel Centro Cardiologico Monzino di Milano, pubblicato sulla rivista European Journal of ... mentre il deficit di ferro, definito comedella disponibilità di ferro per le ...

Malattia venosa cronica 'spia' di problemi al cuore Popular Science

Sono i risultati dello studio Gutenberg, recentemente pubblicato sull’European Heart Journal, che ha indagato, per la prima volta, in una popolazione generale, la prevalenza dell’insufficienza venosa ...“Dopo il recente riconoscimento del valore di belimumab nella nefrite lupica, non ci siamo fermati e stiamo studiando nuove soluzioni per chi soffre di anemia da insufficienza renale cronica. Con ques ...