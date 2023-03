Lo strano caso delle proteste in Georgia (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – Due giorni di violente proteste, con la polizia che è arrivata a usare cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e granate stordenti per respingere i manifestanti che avevano attraversato le barriere erette nell’area del parlamento – assaltato e in parte danneggiato – di Tbilisi. Migliaia di persone scese in piazza nella capitale della Georgia, per scagliarsi contro una legge che istituisce il registro degli agenti stranieri per i media e le Ong che ottengono oltre il 20% dei finanziamenti dall’estero. Molte persone scese in piazza hanno intonato cori contro quella che definiscono la “legge russa”, sventolando bandiere Ue. Secondo i manifestanti, con la nuova normativa la Georgia rischia di compromettere seriamente il processo di riforme, che va avanti peraltro da diversi anni, necessario all’ingresso della nazione caucasica ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – Due giorni di violente, con la polizia che è arrivata a usare cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e granate stordenti per respingere i manifestanti che avevano attraversato le barriere erette nell’area del parlamento – assaltato e in parte danneggiato – di Tbilisi. Migliaia di persone scese in piazza nella capitale della, per scagliarsi contro una legge che istituisce il registro degli agenti stranieri per i media e le Ong che ottengono oltre il 20% dei finanziamenti dall’estero. Molte persone scese in piazza hanno intonato cori contro quella che definiscono la “legge russa”, sventolando bandiere Ue. Secondo i manifestanti, con la nuova normativa larischia di compromettere seriamente il processo di riforme, che va avanti peraltro da diversi anni, necessario all’ingresso della nazione caucasica ...

