Lo spoiler di Carolina Crescentini su Mare Fuori | l’addio della direttrice che scatena i fan | «Non può andare via così | rimediate» – Il video

L'attrice Carolina Crescentini non ci sarà nella quarta stagione di Mare Fuori. È lei stessa ad annunciarlo con un video in cui mostra il suo saluto finale al cast della fortunata serie di Rai fiction tra le più viste del momento su Netflix. Un duro colpo per i tanti fan della serie, che proprio sotto il post di Crescentini hanno protestato all'idea di non vedere più la direttrice Paola Vinci alle prese con i giovani detenuti del carcere minorile napoletano, oltre che al solo pensiero che la storia d'amore con il comandante della polizia penitenziaria, Massimo Esposito (interpretato da Carmine Recano) possa finire in quel modo: «Non mi è piaciuta la sua uscita – scrive una spettatrice – un pilastro ...

