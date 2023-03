Lo sfidante di Erdo?an

Turchia, condannato per oltraggio il sindaco di Istanbul Imamoglu: se la sentenza sarà confermata non potrà… Il Fatto Quotidiano

Kemal Kiliçdaroglu sarà il grande sfidante di Recep Tayyip Erdogan alle elezioni in Turchia che si terranno in primavera: per i sondaggi la sua coalizione sarebbe in testa.Un'alleanza formata da sei partiti di opposizione in Turchia ha annunciato che Kemal Kilicdaroglu sarà il candidato che sfiderà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alle elezioni in programma il 1 ...