Lo sciopero più scemo | transfemminista e in salsa socialista rosa

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo che per circa tre anni, durante l’epopea del coronavirus, ci siamo sorbiti un condensato di idiozie di proporzioni colossali, sentir parlare con enfasi dellogenerale– così lo definisce un titolo del Fatto quotidiano – ci stupisce fino ad un certo punto. Ciò è avvenuto nella fatidica giornata dell’8 marzo, in cui da decenni il piagnisteo del progressismo politicamente corretto raggiunge l’apoteosi, con la proclamazione di uno dei più strampalati scioperi della nostra non certo gloriosa storia repubblicana. Tant’è che alcune mie amiche della Capitale mi hanno trasmesso un irritato sbigottimento perché hanno vissuto una vera e propria odissea per raggiungere con mezzi di fortuna il posto di lavoro, dal momento i trasporti, così come molti altri settori pubblici, hanno funzionato col ...