Lo manda Totti | giocava a hockey | è esploso in spiaggia | chi è e cosa fa Retegui

Il dna vincente ereditato da una famiglia di sportivi d'élite, la fama di ammazza grandi e la 'sponsorizzazione' di un certo Francesco. Ecco, in sintesi, chi è Mateo Retegui, il 23enne bomber italo - argentino che il ct Roberto Mancini ha preselezionato in vista delle prossime convocazioni per gli impegni di qualificazione a ...

Viaggio nel mondo dell'oriundo che ha stregato Mancini e che domina la classifica cannonieri in Argentina. E pensare che fu scartato dal River Plate e che a calcio non voleva giocare ...