Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, un centravanti viene messo sul mercato: Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Liverpool ha dichiarato… - M4rkPhilips : @Anghel11661485 @milanxsempre85 Si ma infatti nel giocatore ci credo non può essere di certo questo. Ma ha le sue c… - dcall97 : @Moussolinho L'ultima partita da centravanti Wijnaldum l'aveva giocata l'1 maggio 2019. Barcellona 3-0 Liverpool.… - FPLItalia : L’ANGOLO TATTICO Liverpool-Manchester United LIVERPOOL Solito 4-3-3 con Gakpo (18) che svolge il ruolo di centrava… - StatusSymbol2 : RT @Edorsi53: @SimoneCorradi2 Nonostante i progressi compiuti con #TenHag, la squadra è lontana dalle primissime. Servono almeno due estern… -

... si parla di una possibile sospensione di sei mesi, ma per ora ilrimane arruolabile. ... Scavalcati in classifica dal, che ieri ha strapazzato 7 - 0 il Manchester United, i ......di euro ma il club milanese potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto per ilche è stato già sondato negli anni precedenti da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio....... Jovic e Cabral non bastano: Italiano gioca da un anno senza. Vlahovic non ha un erede ... City 1 - 4 20:45 Crystal Palace -0 - 0 CALCIO - LA LIGA 14:00 Espanyol - Mallorca 2 - 1 ...

Liverpool, un centravanti viene messo sul mercato | Mercato ... Calciomercato.com

Le due rivali italiane seguono con attenzione i movimenti del centravanti in uscita dal Liverpool, potrebbe presto arrivare la decisione definitiva sul suo futuro ...Manchester United, la dirigenza si muove sul mercato: pronta un'offerta faraonica per Harry Kane del Tottenham ...