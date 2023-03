LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | trionfa Primoz Roglic

(Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA LA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.43 Seconda piazza per Alaphilippe, terzo Adam Yates. 15.42! Dominante lo sloveno in volata. 15.41 Volata ristretta, davanti Yates,ed Alaphilippe. 15.40 Davanti Carthy, piazzato benissimo. 15.39 ULTIMO CHILOMETRO! 15.38 Prova a rilanciare Howson, si stacca Fortunato. I big si controllano. 15.37 Ci prova Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) ad anticipare, ma il gruppo è lì. 15.36 2 chilometri all’arrivo. 15.35 Si stacca Filippo Ganna, termina qui la sua avventura in Maglia Azzurra. 15.34 Vlasov è davanti con Vermeersch ...

Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell'ordine di uno o due gradi. ...COME SEGUIRLA IN TV- ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE Segui ila partire dalle 10:40 PER AGGIORNARE ...... TV E STREAMING - La terza tappa della- Adriatico 2023 scatterà alle ore 10:40 dal ... Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora. L'...

LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla volata OA Sport

TIRRENO-ADRIATICO - Primo arrivo all'insù di questa edizione, anche se è più un percorso da Classiche. Ma i GPM di Tortoreto saranno trampolino di lancio anche ...