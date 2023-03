LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna prova a difendersi a Tortoreto (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA PARIGI-NIZZA LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Tirreno-Adriatico 10.45: Tra una decina la salita di Castelfranco fino a 663 metri, poi si ricomincia a salire in modo piuttosto dolce fino al 990 metri di Amatrice 10.43: Con una decina di minuti di ritardo è partita la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 10.42: Giunge notizia nel frattempo che Filippo Ganna è stato sanzionato dalla giuria al termine della tappa di ieri per “aver gettato un rifiuto o un altro oggetto al di fuori delle zone di raccolta“. Il cronoman azzurro dunque ha dovuto pagare una multa di 500 franchi, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA LA CLASSIFICA GENERALE DELLA10.45: Tra una decina la salita di Castelfranco fino a 663 metri, poi si ricomincia a salire in modo piuttosto dolce fino al 990 metri di Amatrice 10.43: Con una decina di minuti di ritardo è partita la quartadella10.42: Giunge notizia nel frattempo cheè stato sanzionato dalla giuria al termine delladi ieri per “aver gettato un rifiuto o un altro oggetto al di fuori delle zone di raccolta“. Il cronoman azzurro dunque ha dovuto pagare una multa di 500 franchi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PodiumCafe : Tirreno Adriatico Stage 4 LIVE - Turusono : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 ?? ?? Greccio - Tortoreto ?? 218 km ? Partenza / Start 10.20 PM ?? Arrivo / Arrival ~ 3… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 10:20 per seguire in diretta con noi le emozioni della quarta tappa della #TirrenoAdriatico - TirrenAdriatico : ?? Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 ?? ?? Greccio - Tortoreto ?? 218 km ? Partenza / Start 10.20 PM ?? Arrivo / Arrival… - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA -