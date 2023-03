LIVE – Roma-Real Sociedad 0-0 | andata ottavi Europa League 2022 2023 DIRETTA

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ladi, match valido per l’deglidi finale di. Alle ore 18.45 di giovedì 9 marzo i giallorossi, reduci dalla vittoria contro la Juventus in campionato, sfidano gli spagnoli e lo fanno sempre all’Olimpico nel primo dei due atti che mettono in palio i quarti di finale nella seconda competizione europea per importanza. Chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempoe. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-4-2-1): Rui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - FIGCfemminile : ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane ???????????????????? ???? ?????????????? ?? Obiettivo ????????????! Su @La7tv “Coppa Italia Live”… - _Carabinieri_ : Roma: alla caserma V.B. MOVM Salvo D'Acquisto inizia la celebrazione del 60° anniversario del Comando #Carabinieri… - sportli26181512 : LIVE Roma-Real Sociedad 0-0: Pellegrini e Dybala pungono, la difesa dei baschi libera - forzaroma : Si distende la Roma con El Shaarawy che serve Abraham Al limite dell'area. L'attaccante inglese sbaglia però lo sto… -

Il tabellino di- Real Sociedad 0 - 0 () vedi anche Serie A, labatte 1 - 0 la Juve. L'Inter vince 2 - 0 col Lecce. VIDEO(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente;...Laè pronta per la serata europea. Questa sera la squadra di José Mourinho sfida la Real Sociedad nella gara d'andata degli ottavi di Europa League. Partita da vincere per lache la prossima settimana sarà impegnata contro gli spagnoli in trasferta. Priva di Ibanez, fuori per squalifica, il tecnico si affiderà a Diego Llorente in difesa, ex del ...Allo stadio Olimpico, il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 trae Real Sociedad: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

LIVE - Roma-Real Sociedad 0-0: inizia il match all'Olimpico Il Romanista

Esame di spagnolo per la Roma di Mourinho, che nel tardo pomeriggio ospiterà all’Olimpico la temibile Real Sociedad, match valevole per gli ottavi di finale di andata di UEFA Europa League. Per i ...Giovedì 9 marzo alle ore 18:45, allo stadio Olimpico, è in programma la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Real Sociedad ... Segui con noi la diretta LIVE della partita. ...