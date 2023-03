LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per la partenza (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza 11,32 Nel frattempo il gruppo ha mosso le prime pedalate verso la partenza ufficiale della frazione. 11.29 oggi dunque una nuova opportunità per le ruote veloci, su un percorso potrebbe però riservare qualche piccola sorpresa. partenza subito in salita con due GPM di 2a categoria, ma soprattutto due denti da superare negli ultimi 50 km. Qualche squadra senza velocista potrebbe tentare qualcosa sulle brevi salite del Col du Deves o della Côte d’Aleyrac. 11.26 Si riparte dalla straordinaria vittoria di Tadej Pogacar in cima a La Loge des Gardes ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA11,32 Nel frattempo il gruppo ha mosso le prime pedalate verso laufficiale della frazione. 11.29dunque una nuova opportunità per le ruote veloci, su un percorso potrebbe però riservare qualche piccola sorpresa.subito in salita con due GPM di 2a categoria, ma sopratdue denti da superare negli ultimi 50 km. Qualche squadra senza velocista potrebbe tentare qualcosa sulle brevi salite del Col du Deves o della Côte d’Aleyrac. 11.26 Si riparte dalla straordinaria vittoria di Tadej Pogacar in cima a La Loge des Gardes ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ????????? 15h25 Parigi-Nizza, 5a tappa - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 11:20 per seguire in diretta integrale assieme a noi la quinta tappa della #ParisNice