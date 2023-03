LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: prosegue la fuga solitaria di Dujardin, il gruppo amministra (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza 13.50 La TotalEnergies ha colto cinque vittorie in questa stagione, tutte in territorio africano. L’ultima risale alla quarta tappa del Tour du Rwanda con il successo di Thomas Bonnet. 13.46 Stagione senza particolari acuti per ora per Sandy Dujardin. Il miglior piazzamento dell’anno è stato colto proprio alla prima tappa della Parigi-Nizza con un quattordicesimo posto. 13.42 Ricordiamo che Sandy Dujardin (TotalEnergies) era in fuga sin dal mattino assieme a Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling). ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.50 La TotalEnergies ha colto cinque vittorie in questa stagione, tutte in territorio africano. L’ultima risale alla quartadel Tour du Rwanda con il successo di Thomas Bonnet. 13.46 Stagione senza particolari acuti per ora per Sandy. Il miglior piazzamento dell’anno è stato colto proprio alla primadellacon un quattordicesimo posto. 13.42 Ricordiamo che Sandy(TotalEnergies) era insin dal mattino assieme a Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling). ...

