LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: partiti! Subito battaglia per andare in fuga (Di giovedì 9 marzo 2023) 11.40 Missione compiuta sembrerebbe per Jonas Gregaard, che insieme a Dujardin ha preso già un buon vantaggio quando il traguardo del GPM è ormai molto vicino. 11.37 Sulle rampe più dure il norvegese è riuscito ad andarsene insieme a Sandy Dujardin della TotalEnergies. Il gruppo non sembra intenzionato a rispondere. 11.36 Subito grande battaglia per andare in fuga. Il più attivo è, come previsto, Gregaard della Uno-X. 11.34 CI SIAMO! INIZIA LA QUINTA tappa DELLA Parigi-Nizza!

