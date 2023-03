LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Olav Kooij si impone in volata! Quarto Trentin, Pogacar resta in giallo (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA LA CRONACA DELLA tappa DI oggi L’ORDINE D’ARRIVO DELLA tappa DI oggi 17.02 La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.00 Qui di seguito la top ten della classifica generale dopo cinque tappe: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates SLO 11:55:00 2 GAUDU David Groupama – FDJ FRA 0:6 3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma DEN 0:46 4 YATES Simon Team Jayco AlUla GBR 0:58 5 MÄDER Gino Bahrain – Victorious SUI 1:21 6 BARDET Romain Team DSM FRA 1:42 7 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers COL st 8 ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA LA CRONACA DELLADIL’ORDINE D’ARRIVO DELLADI17.02 La nostratestuale termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.00 Qui di seguito la top ten della classifica generale dopo cinque tappe: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates SLO 11:55:00 2 GAUDU David Groupama – FDJ FRA 0:6 3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma DEN 0:46 4 YATES Simon Team Jayco AlUla GBR 0:58 5 MÄDER Gino Bahrain – Victorious SUI 1:21 6 BARDET Romain Team DSM FRA 1:42 7 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers COL st 8 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2023 tappa di oggi in DIRETTA: in fuga Gregaard e Dujardin gruppo oltre i 5? - #Parigi-Nizza… - lefns_ : SPIEGA IL TUO TWITTER: Nome: Smoke di Carolina + mio nome User: uno dei miei soprannomi con una vocale in meno (so… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ????????? 15h25 Parigi-Nizza, 5a tappa - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 11:20 per seguire in diretta integrale assieme a noi la quinta tappa della #ParisNice - infoitsport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA -