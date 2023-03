LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: nuova occasione per i velocisti (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Parigi-Nizza 2023, la Saint-Symphorien.sue-Coise – Saint-Paul-Trois-Chateaux di 212,4 chilometri. Dopo l’arrivo in salita del La Loge des Gardes, che ha visto trionfare Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), tornano protagonisti i velocisti. Frazione dal percorso alquanto mosso, soprattutto nei primi 50 chilometri di cosa. Si inizia subito in salita con la Cote de Coise (1500 metri all’8,6%), seguito a stretto giro dalla Cote de l’Aubepin (4,9 chilometri al 5,1%) e dalla Cote de Treves (2,3 km al 6%), tutte nei primi 35 chilometri di gara: si creerà qui la selezione per la fuga di giornata. Arrivati a Condreu, al chilometro ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella quintadella, la Saint-Symphorien.sue-Coise – Saint-Paul-Trois-Chateaux di 212,4 chilometri. Dopo l’arrivo in salita del La Loge des Gardes, che ha visto trionfare Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), tornano protagonisti i. Frazione dal percorso alquanto mosso, soprattutto nei primi 50 chilometri di cosa. Si inizia subito in salita con la Cote de Coise (1500 metri all’8,6%), seguito a stretto giro dalla Cote de l’Aubepin (4,9 chilometri al 5,1%) e dalla Cote de Treves (2,3 km al 6%), tutte nei primi 35 chilometri di gara: si creerà qui la selezione per la fuga di giornata. Arrivati a Condreu, al chilometro ...

