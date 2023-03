LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: in fuga Gregaard e Dujardin, il gruppo già oltre i 5? (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza 12.11 Sia la coppia di testa che il gruppo sono sulla lunga discesa che porterà nel comune di Tartaras. Da lì scatterà la terza ascesa di giornata: la Côte de Trèves, coi suoi 2300 metri al 6%, GPM di 3a categoria. 12.08 Il gruppo viene ora segnalato con un ritardo di oltre 5?. Fanno l’andatura due specialisti della materia: Thomas De Gendt e Tim Declerq, rispettivamente per Lotto-Dstny e Soudal-QuickStep. 12.05 Jonas Gregaard è passato in testa senza problemi anche al secondo GPM, strappando altri 5 punti. Diventano sei in totale quelli di ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA12.11 Sia la coppia di testa che ilsono sulla lunga discesa che porterà nel comune di Tartaras. Da lì scatterà la terza ascesa di giornata: la Côte de Trèves, coi suoi 2300 metri al 6%, GPM di 3a categoria. 12.08 Ilviene ora segnalato con un ritardo di5?. Fanno l’andatura due specialisti della materia: Thomas De Gendt e Tim Declerq, rispettivamente per Lotto-Dstny e Soudal-QuickStep. 12.05 Jonasè passato in testa senza problemi anche al secondo GPM, strappando altri 5 punti. Diventano sei in totale quelli di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ????????? 15h25 Parigi-Nizza, 5a tappa - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 11:20 per seguire in diretta integrale assieme a noi la quinta tappa della #ParisNice - infoitsport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA - infoitsport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA - sportface2016 : DIRETTA QUARTA TAPPA #ParigiNizza2023, aggiornamenti LIVE : arrivo in salita a La Loge des Gardes -