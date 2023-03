LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: in fuga Gregaard e Dujardin, gruppo oltre i 5? (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza 12.28 La salita ha pendenze piuttosto dure nel primo km, per poi diventare poco più di un falsopiano fino al GPM. 12.25 Terminata la discesa, inizia subito la Côte de Trèves per i due battistrada. Possibilità di accumulare altri 3 punti in cima per Jonas Gregaard. 12.22 Il vantaggio dei due attaccanti è rimasto stabile lungo la discesa: 5’10” ora il ritardo segnalato per il gruppo. 12.19 I due battistrada stanno percorrendo gli ultimi tornanti della lunga discesa. La strada riprenderà a salire quasi immediatamente. 12.16 Ricordiamo dunque la composizione della ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA12.28 La salita ha pendenze piuttosto dure nel primo km, per poi diventare poco più di un falsopiano fino al GPM. 12.25 Terminata la discesa, inizia subito la Côte de Trèves per i due battistrada. Possibilità di accumulare altri 3 punti in cima per Jonas. 12.22 Il vantaggio dei due attaccanti è rimasto stabile lungo la discesa: 5’10” ora il ritardo segnalato per il. 12.19 I due battistrada stanno percorrendo gli ultimi tornanti della lunga discesa. La strada riprenderà a salire quasi immediatamente. 12.16 Ricordiamo dunque la composizione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ????????? 15h25 Parigi-Nizza, 5a tappa - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 11:20 per seguire in diretta integrale assieme a noi la quinta tappa della #ParisNice - infoitsport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA - infoitsport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA - sportface2016 : DIRETTA QUARTA TAPPA #ParigiNizza2023, aggiornamenti LIVE : arrivo in salita a La Loge des Gardes -