LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina all'ultimo GPM di giornata (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza 16.11 gruppo ancora compatto a 2 km dalla cima della Côte d'Aleyrac. 16.09 I corridori sono a circa metà salita. 16.07 E Trek – Segafredo e Team Jayco AlUla alzano subito il ritmo. 16.06 Comincia la Côte d'Aleyrac (4,5 km al 4,3%). 16.04 Vedremo se qualche squadra cercherà di accelerare in salita per provare a mettere in difficoltà qualche velocista. 16.00 Si avvicina sempre più l'ultimo GPM di giornata, la Côte d'Aleyrac. 15.56 Mancano poco più di 40 km all'arrivo. 15.52 Questa la volata di poco fa allo sprint intermedio: 53km Sprint intermédiaire Col du ...

