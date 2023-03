LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 20 km all’arrivo, le squadre si preparano per la volata (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza 16.28 Si avvicina sempre più la volata. Tra qualche chilometro aumenterà sicuramente la tensione e la velocità in gruppo. 16.25 Da segnalare che durante la salita precedente si è staccato Danny van Poppel (BORA – hansgrohe). Vedremo se l’olandese riuscirà a rientrare nei prossimi chilometri. 16.22 Mancano poco più di 20 km al traguardo! 16.19 Questa la nuova classifica degli scalatori: 1 GREGAARD Jonas (Uno-X Pro Cycling Team) 16 2 DUJARDIN Sandy (TotalEnergies) 8 3 DE GENDT Thomas (Lotto Dstny) 4 4 HARPER Chris (Team Jayco AlUla) 2 5 SKAARSETH Anders (Uno-X Pro Cycling Team) ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.28 Si avvicina sempre più la. Tra qualche chilometro aumenterà sicuramente la tensione e la velocità in. 16.25 Da segnalare che durante la salita precedente si è staccato Danny van Poppel (BORA – hansgrohe). Vedremo se l’olandese riuscirà a rientrare nei prossimi chilometri. 16.22 Mancano poco più di 20 km al traguardo! 16.19 Questa la nuova classifica degli scalatori: 1 GREGAARD Jonas (Uno-X Pro Cycling Team) 16 2 DUJARDIN Sandy (TotalEnergies) 8 3 DE GENDT Thomas (Lotto Dstny) 4 4 HARPER Chris (Team Jayco AlUla) 2 5 SKAARSETH Anders (Uno-X Pro Cycling Team) ...

