LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Dujardin tutto solo a condurre la corsa (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza 13.39 Altri 35 secondi limati dal plotone, Dujardin ha 4? esatti di margine. 13.36 La Trek-Segafredo inizia a prendere in mano la situazione. E guadagna un minuto su Dujardin, segnalato a 4’35”. 13.33 Siamo ormai a due ore di corsa. Media di 41,7 km/h. 13.30 Andati in archivio i primi 80 chilometri di corsa! 13.27 Tende a rimanere attorno ai 5’30” il margine di Sandy Dujardin (TotalEnergies). 13.24 Siamo a meno di 140 chilometri dal traguardo. 13.21 Ufficialmente ripreso Gregaard. Rimane solo Sandy ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.39 Altri 35 secondi limati dal plotone,ha 4? esatti di margine. 13.36 La Trek-Segafredo inizia a prendere in mano la situazione. E guadagna un minuto su, segnalato a 4’35”. 13.33 Siamo ormai a due ore di. Media di 41,7 km/h. 13.30 Andati in archivio i primi 80 chilometri di! 13.27 Tende a rimanere attorno ai 5’30” il margine di Sandy(TotalEnergies). 13.24 Siamo a meno di 140 chilometri dal traguardo. 13.21 Ufficialmente ripreso Gregaard. RimaneSandy ...

