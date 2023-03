LIVE Parigi-Nizza 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Dujardin ha ancora 2” sul plotone

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO LA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.29 Ormai il gruppo mantieneattorno ai due minuti di margine. Il transalpino è sotto tiro, bastano un paio di sgasate per riprenderlo. 14.27 Arnaud Demare sa che questa può essere l’ultima vera occasione per i velocisti, come ha affermato in una intervista pre gara: @ArnaudDemare: We will try, there are many sprinters who have not managed to express themselves. We’ll have to be opportunistic. We need to have to find the right balance to stay in the right place while saving our energy.” L’interview complète #ParisNice pic.twitter.com/RkMppKVJY6 — Paris-Nice (@ParisNice) March 9, ...